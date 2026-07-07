台股急殺大跌710點、高低點震盪逾1,100點 近期強勢股都重挫

台股7日忽然由紅翻黑，盤中一度急殺超過800點，多數類股也翻黑大跌，但上市生技指數仍大漲逾3%，康霈*（6919）、漢康-KY（7827）創漲停，泰宗（4169）大漲約9%，和榮科（4989）漲幅逾8%，藥華藥（6446）衝上1,500元，上漲逾3%，再創新高。上櫃則有長聖（6712）、共信-KY（6617）、圓祥生技（6945）漲停。

2026-07-07 12:22