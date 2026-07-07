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台股急殺大跌710點、高低點震盪逾1,100點 近期強勢股都重挫
美股周一全面收紅，台股7日小跌開出後快整速往上拉升，一度衝達46,967.04點，上漲410.65點，但午盤後指數急殺，近期盤面上的強勢族群包括被動元件、功率元件、無人機等都重挫，千金股賣壓沈重，大盤指數重挫，一度急跌710.65點，下探至45,845.74點，跌破10日線，高低點差達1,121.3點。
美股四大指數周一收紅，道瓊工業指數收盤站上53,000點，費城半導體指數反彈2.17%，AI概念股重掌多頭令旗，台積電（2330）ADR勁揚4.06%；台股早盤以46,537.34點開出，小跌19.05點，在權王台積電領軍下，拉升指數衝達46,967.04點。
不過，午盤過後指數急殺，集中市場與櫃買市場跌勢加重，千金股賣壓沉重，穎崴（6515）退位股后重挫至跌停8,025元，致茂（2360）、創新服務（7828）、環球晶（6488）、竹陞科技（6739）也遭摜殺至跌停，旺矽（6223）、鴻勁（7769）、精測（6510）、弘塑（3131）、奇鋐（3017）、智邦（2345）、雍智科技（6683）、昇達科（3491）、旭隼（6409）、勤誠（8210）、AES-KY（6781）、金像電（2368）、倍利科（7822）等都跌逾半根停板。
大盤指數重挫，一度急跌710.65點，下探至45,845.74點，跌破10日線，高低點差達1,121.3點，振幅2.4%。
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