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新興股市今年獲利預估成長逾50% 貝萊德：各國結構性投資機會差異大

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

目前市場普遍預期，MSCI 新興市場指數今年的每股稅後純益（EPS）將較 2025 年成長逾 50%，遠高於今年初市場預估的 18%。貝萊德強調，新興市場各國內部基本面及結構性投資機會差異大，逐漸成為影響新興市場表現的重要驅動力。

在貝萊德加碼配置的新興市場股票中，拉丁美洲尤其看好。隨著AI發展帶動銅、鋰等關鍵礦產需求持續攀升，貝萊德預期拉丁美洲當地的大宗商品與能源出口國可望從中受惠。

新興市場固定收益同樣存在精選布局的機會。貝萊德分析，許多新興市場央行已完成升息循環，但部分市場的當地利率仍維持在相對高檔，因此新興市場債券部分領域仍具備吸引人的報酬潛力。

貝萊德指出，即使沒有過去新興市場表現強勁時常見的美元走弱環境，新興市場資產近來仍表現亮眼。在美元維持相對穩定的環境下，相較於押注整體匯率走勢，主動精選國家與產業更為關鍵。

貝萊德認為，整體而言，美元作為避險資產的角色依然穩固，但新興市場的投資表現強弱，將愈來愈取決於各國基本面與投資布局，而非單純受美元走勢所影響。

新興市場 新興市場指數 MSCI

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