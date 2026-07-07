三星獲利狂飆19倍卻重挫！記憶體利多鈍化 南亞科秒填息也翻黑

三星電子交出優於預期財報，第2季營業利益暴增至去年同期近19倍，但7日股價卻逆勢重挫逾8%，「獲利創高、股價走弱」的反差，引發市場對記憶體景氣循環是否接近高峰的疑慮。台股記憶體族群也呈現偏空態勢，早盤僅鈺創（5351）、晶豪科（3006）延續強勢，南亞科（2408）雖上演秒填息行情，盤中也不敵賣壓番黑，其餘個股亦承壓走弱。

三星電子7日公布第2季初步財報，預估4至6月營業利益達89.4兆韓元（約580億美元），較去年同期4.7兆韓元大增約19倍，不僅高於倫敦證交所集團（LSEG）預估的87.3兆韓元，也一舉超越2025年全年獲利表現。

市場原本期待財報利多帶動股價走高，但三星公布亮眼業績後，股價反而大跌逾8%，連帶拖累SK海力士也下挫約8%，南韓KOSPI指數盤中一度重挫逾5.5%。法人分析，市場焦點已從「AI需求是否成長」轉向「記憶體價格漲勢能否延續」，投資人擔憂高階記憶體行情可能已提前反映。

不過，三星半導體事業基本面仍獲市場看好。隨著AI伺服器快速擴張，高頻寬記憶體（HBM）、DDR5等高階產品需求持續升溫，三星預期今年半導體部門獲利可望創下歷史新高。市場也認為，AI基礎建設投資仍將是推升記憶體產業復甦的重要動能。

然而，近期全球記憶體股波動明顯升高，即使美光科技公布亮眼財報、營收展望優於市場預期，仍未完全消除投資人對景氣循環反轉的疑慮。市場人士指出，記憶體族群過去常在價格高峰前提前反映樂觀預期，後續仍需觀察DRAM價格走勢與供需變化。

回到台股市場，記憶體族群今日同樣呈現跌多漲少的偏空態勢。南亞科受惠營運改善與除息行情，早盤上演「秒填息」，除息1.347元後股價迅速填回，盤中一度衝上433元，漲幅約2%，但盤中隨著台股賣壓增強翻黑，股價也回落平盤上下震盪。

南亞科6月合併營收達293.88億元，月增6.21%、年增621.34%，連續8個月創新高；累計上半年營收達1,316.36億元，年增643.12%，單月、單季及上半年營收同步改寫紀錄。隨AI伺服器、高頻寬記憶體（HBM）及DDR5需求升溫，市場持續看好記憶體景氣回升趨勢。

整體而言，三星財報凸顯AI帶動高階記憶體需求仍在升溫，但股價反應也顯示市場開始提高對估值與循環風險的敏感度。短線記憶體股仍將面臨震盪整理，但AI伺服器帶動的HBM與高階DRAM需求，仍是支撐產業長線成長的重要關鍵。