台股欲振乏力 金融股率先衝鋒 凱基金、元大金等大漲

台股已連續四天整理量縮，7日盤中雖上漲近200點，但跌多漲少，主要由台積電（2330）、金融類股撐盤。金融股走勢強勁，凱基金（2883）大漲約6%，元大金（2885）、台新新光金（2887）上漲逾3%，雙雙創下歷史新高，國泰金（2882）也止跌反彈，上漲逾3%，另永豐金（2890）也再刷新高，漲逾1%。

台積電法說在即，但台股漲不動，對照台股外資買賣超情況，外資已連三賣，且自6月23日以來幾乎天天調節，僅7月1日買超一天，共計提款5,644.98億元。另台幣也表現疲弱，美元走強加上外資匯出，昨日收32.025元，貶值9.5分，呈連四貶，再探3月25日逾三個月新低價。

央行外匯局局長蔡烱民表示，近期影響新台幣匯價走勢的二個重要因子為國際美元和全球股市，特別是科技股資金流向。雖然台股電子股相對弱勢，但金融股逆勢走強，並擔任撐盤要角，凱基金大漲約6%，元大金、台新新光金上漲逾3%，都創下歷史新高，國泰金也止跌反彈，上漲逾3%。

法人指出，金融股的利多包括資產負債表擴張快速、壽險業新契約保單銷售強勁（年增約30%）、銀行放款近雙位數成長、監管對資本管制的放鬆、以及股息殖利率高等，因此持續吸引買盤。

6月營收即將公布，而先前13家金控5月獲利已創史上最強5月；累計前五月大賺3,673.9億元，年增136%，同步創下歷史同期新高。

從成長幅度來看，共有凱基金、國票金（2889）、台新新光金、元大金及富邦金（2881）等五家金控累計獲利較去年同期翻倍。其中凱基金年增逾11倍最亮眼，台新新光金與國票金年增超過四倍，元大金及富邦金也呈現倍數成長。