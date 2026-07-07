快訊

18歲愛女遭輾壓亡…母求償落空崩潰問「白犧牲了嗎」 法官冷回：對啊

太空視角直擊巴威！「完美颱風眼」震撼曝光 沖繩先拉警報11日接近台灣

Netflix觀眾「只看完一季」棄追熱門影集！變官方擔憂來源 網曝中肯原因

聽新聞
0:00 / 0:00

台股欲振乏力 金融股率先衝鋒 凱基金、元大金等大漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股已連續四天整理量縮，7日盤中雖上漲近200點，但跌多漲少，主要由台積電（2330）、金融類股撐盤。金融股走勢強勁，凱基金（2883）大漲約6%，元大金（2885）、台新新光金（2887）上漲逾3%，雙雙創下歷史新高，國泰金（2882）也止跌反彈，上漲逾3%，另永豐金（2890）也再刷新高，漲逾1%。

台積電法說在即，但台股漲不動，對照台股外資買賣超情況，外資已連三賣，且自6月23日以來幾乎天天調節，僅7月1日買超一天，共計提款5,644.98億元。另台幣也表現疲弱，美元走強加上外資匯出，昨日收32.025元，貶值9.5分，呈連四貶，再探3月25日逾三個月新低價。

央行外匯局局長蔡烱民表示，近期影響新台幣匯價走勢的二個重要因子為國際美元和全球股市，特別是科技股資金流向。雖然台股電子股相對弱勢，但金融股逆勢走強，並擔任撐盤要角，凱基金大漲約6%，元大金、台新新光金上漲逾3%，都創下歷史新高，國泰金也止跌反彈，上漲逾3%。

法人指出，金融股的利多包括資產負債表擴張快速、壽險業新契約保單銷售強勁（年增約30%）、銀行放款近雙位數成長、監管對資本管制的放鬆、以及股息殖利率高等，因此持續吸引買盤。

6月營收即將公布，而先前13家金控5月獲利已創史上最強5月；累計前五月大賺3,673.9億元，年增136%，同步創下歷史同期新高。

從成長幅度來看，共有凱基金、國票金（2889）、台新新光金、元大金及富邦金（2881）等五家金控累計獲利較去年同期翻倍。其中凱基金年增逾11倍最亮眼，台新新光金與國票金年增超過四倍，元大金及富邦金也呈現倍數成長。

元大金 金融股 台股

延伸閱讀

央行放手 台幣貶破32元…探三個月低價

台股大震盪 公股進場護盤 法人：後市看台幣臉色

高價股重挫、內資在跑？三大法人賣超283億元

央行阻貶台幣 6月外匯存底大減79億美元

相關新聞

三星獲利狂飆19倍卻重挫！記憶體利多鈍化 南亞科秒填息也翻黑

三星電子交出優於預期財報，第2季營業利益暴增至去年同期近19倍，但7日股價卻逆勢重挫逾8%，「獲利創高、股價走弱」的反差，引發市場對記憶體景氣循環是否接近高峰的疑慮。台股記憶體族群也呈現偏空態勢，早盤僅鈺創（5351）、晶豪科（3006）延續強勢，南亞科（2408）雖上演秒填息行情，盤中也不敵賣壓番黑，其餘個股亦承壓走弱。

台股欲振乏力 金融股率先衝鋒 凱基金、元大金等大漲

台股已連續四天整理量縮，7日盤中雖上漲近200點，但跌多漲少，主要由台積電（2330）、金融類股撐盤。金融股走勢強勁，凱基金（2883）大漲約6%，元大金（2885）、台新新光金（2887）上漲逾3%，雙雙創下歷史新高，國泰金（2882）也止跌反彈，上漲逾3%，另永豐金（2890）也再刷新高，漲逾1%。

最便宜的台股正二 ETF 來了！ 00685L 恢復交易 萬元即可入手一張

群益臺灣加權正2（00685L）今年上半年上漲136.84%，為最賺錢的台股ETF，7日分割後恢復交易，由於是1拆分為24分割，恢復買賣參考價落在12.75元，早盤以13.09元開出，早盤成交量一舉衝破40萬張，不僅成為市場上最便宜的台股正二ETF，也是早盤人氣王。

台積電ADR勁揚點火、聯發科秒填息！台股開低走高續戰47K

美股昨夜全面走揚，台積電（2330）ADR勁揚4.06%，台股7日開盤雖小跌19.05點、報46,537.34點。但旋即在台積電領軍走高、聯發科（2454）秒填息，加上川湖（2059）、緯穎（6669）、貿聯-KY（3665）、藥華藥（6446）等高價股強勢助攻下，大盤迅速由黑翻紅，漲點一度擴大逾350點，向47,000點整數關卡挺進。盤面以群益臺灣加權正2（00685L）、群創（3481）及友達（2409）交投最為熱絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。