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台積電聯發科金融勁揚 台股盤中區間震盪

中央社／ 台北7日電

台股今天開高走勢震盪，台積電聯發科、南亞科等電子權值股以及金融股勁揚，電子零組件、軍工、塑膠和航運回檔，指數一度下殺翻黑，盤中翻紅持續震盪格局，台股最高上漲逾410點、逼近47000點。

加權指數10時15分上漲253.83點至46810.22點，成交值約新台幣4598億元，電子指數盤中漲0.55%，金融指數勁揚1.72%，代表中小型股的櫃買OTC指數挫跌0.89%。

權王台積電盤中最高2500元，漲40元，漲幅1.63%，聯發科漲0.7%，台達電小漲，鴻海跌0.6%，日月光投控漲1%。被動元件大廠國巨拚守平盤1005元，記憶體族群南亞科勁揚3.5%。

股價超過千元的高價股漲跌互見，雙鴻暫失千元，高價股力守「52千金」。

台新投顧總經理黃文清接受記者電訪指出，台股盤中走勢拉回，高檔震盪後反彈無力，整體攻堅力道轉弱，行情相對被動，漲多族群整理，個股表現空間大。

展望台股後市，黃文清表示，市場聚焦下週7月16日台積電法人說明會，屆時產業行情可更明朗。

聯發科 台積電 台股

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