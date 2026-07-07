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韓股早盤挫低逾4% 摩根：一方向可掌握韓國結構性成長機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
南韓KOSPI指數自2025年以來表現拆解與推估至2027年初的路徑(資料來源：Bloomberg Finance L.P., 摩根證券J.P. Morgan Equity Macro Research，資料日期: 2026.6.25)
南韓KOSPI指數自2025年以來表現拆解與推估至2027年初的路徑(資料來源：Bloomberg Finance L.P., 摩根證券J.P. Morgan Equity Macro Research，資料日期: 2026.6.25)

韓股近日波動異常高，7日早盤挫低逾4%；2026年韓國股市波動明顯升高，除漲多後的獲利了結壓力外，追蹤韓股的槓桿型ETF受到全球資金追捧，也使市場對消息面與資金流向更為敏感，高波動可能逐漸成為市場新常態，但短期震盪未必反映基本面。

摩根資產管理表示，儘管波動明顯升高，但大環境對韓國股市仍較有利，主要是以下三個關鍵：

1.AI投資循環仍是支撐韓股的核心動能：售價翻倍的記憶體供需維持緊俏 ，多家客戶簽訂長約有助支撐產業景氣維持高檔。

2.韓國政府與半導體龍頭同步推動大規模擴產計畫：目標未來五年將DRAM產能翻倍。6月半導體出口年增近200%，反映全球AI基礎建設需求持續強勁。

3.韓國版「Value-Up Program」：韓國官方持續推進公司治理改革，有望帶動市場評價改善並擴散至更多產業。

摩根資產管理表示，從資產配置角度來看，在波動加劇環境下，聚焦具獲利成長動能的優質企業，並透過分散布局控管風險，仍是掌握韓國結構性成長機會的重要方向。

韓股 摩根 韓國

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