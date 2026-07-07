台積電ADR勁揚點火、聯發科秒填息！台股開低走高續戰47K

群益臺灣加權正2（00685L）今年上半年上漲136.84%，為最賺錢的台股ETF，7日分割後恢復交易，由於是1拆分為24分割，恢復買賣參考價落在12.75元，早盤以13.09元開出，早盤成交量一舉衝破40萬張，不僅成為市場上最便宜的台股正二ETF，也是早盤人氣王。

2026-07-07 09:28