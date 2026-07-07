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台積電ADR勁揚點火、聯發科秒填息！台股開低走高續戰47K

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美股昨夜全面走揚，台積電（2330）ADR勁揚4.06%，台股7日開盤雖小跌19.05點、報46,537.34點。但旋即在台積電領軍走高、聯發科（2454）秒填息，加上川湖（2059）、緯穎（6669）、貿聯-KY（3665）、藥華藥（6446）等高價股強勢助攻下，大盤迅速由黑翻紅，漲點一度擴大逾350點，向47,000點整數關卡挺進。盤面以群益臺灣加權正2（00685L）、群創（3481）及友達（2409）交投最為熱絡。

美股四大指數昨夜全面收紅，道指收盤站上53,000點，費半指數反彈2.17%，AI概念股重掌多頭令旗。台積電ADR勁揚4.06%，激勵台指期夜盤上漲466點、收47,340點。市場同步聚焦聯準會會議紀錄，以及三星、SK海力士財報與AI記憶體需求展望。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高20元、報2,480元，台達電（2308）開2,015元、鴻海（2317）開243元、聯發科開4,200元、日月光投控（3711）開684元。

類股方面，生醫、光電、半導體、金融等漲幅居前，航運、塑膠、化工等相對疲弱。

回顧台股6日表現，集中市場指數下跌224.23點、收46,556.39點，成交值1.02兆元。三大法人賣超280.62億元，包括外資賣超255.04億元、投信買超71.63億元、自營商賣超97.21億元。

法人表示，台股站穩月線、技術面偏多，但量能未有效放大，短線仍以高檔震盪整理為主，後續須關注重量級企業法說會及6月營收表現能否帶動買盤回溫。操作上建議聚焦營收成長股，以及封測、功率半導體、BBU、軍工與重電等具基本面支撐族群，採逢回分批布局策略。

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