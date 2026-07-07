台積電ADR勁揚台指期夜盤上漲　台股拚重返47000點

美股走揚，道瓊指數首次攻上53000點，費城半導體指數漲2.17%，台積電ADR勁揚4.06%，台指期夜盤上漲466點收47340點，台積電期貨夜盤收2505點上漲25點。法人預期，台股今天挑戰重返47000點關卡。

美科技股走升，道瓊工業指數首次站上53000點大關，終場收53055.91點，上漲155.84點或0.29%；標普500指數上漲54.19點或0.72%，收7537.43點。

那斯達克指數上漲288.49點或1.12%，收26121.16點，費城半導體指數勁揚273.92點或2.17%，收12900.14點。

台積電美國存託憑證（ADR）上揚4.06%收451.79美元，超微（AMD）漲6.61%收552.05美元，美光（Micron）漲0.94%收984.75美元，輝達（NVIDIA）漲0.37%收195.55美元。

台股6日走勢震盪，上下波動逾900點，加權指數終場收46556.39點，下跌224.23點，成交值新台幣1兆196.66億元。三大法人合計賣超283.18億元，其中自營商賣超97.21億元，投信買超69.07億元，外資及陸資賣超255.04億元。根據統計，外資連3賣，投信連10買。

在台指期淨部位，三大法人6日淨空單減少605口至1萬163口，其中外資淨空單減少965口至8萬87口。

期貨法人指出，台股6日震盪近千點，獲利了結與高檔調節賣壓浮現，電子權值股和千金高價股賣壓沉重，高檔籌碼洗牌，短線波動驟升，靜待高價股止跌及新台幣匯率持穩。

股匯同步走弱，新台幣兌美元6日摜破32元整數大關，終場收在32.025元，貶值9.5分，匯價連4跌，並創逾3個月新低。