花旗唱旺先進製程需求 台積電目標價喊到3,800元

花旗證券最新報告指出，受惠先進製程需求爆發，預期台積電（2330）有極高機率在法說會「雙喜臨門」，同步調高今年營收成長目標與長期營收年複合成長率（CAGR），重申「買入」評等，並將目標價推升至3,800元的法人圈新天價。

台積電將於下周四（16日）舉行法說會，近期外資券商紛紛搶先調高目標價。

彙整各外資券商給予台積電的目標價，目前以花旗的3,800元最高，港資Aletheia資本3,500元居次，第三是野村證券3,425元，接下來依序為瑞銀3,400元、麥格理3,380元、里昂3,330、高盛及瑞穗3,000元、大摩2,888元與花旗2,785元。在外資法人賣超趨緩下，台積電昨（6）日股價漲15元、收2,460元。

花旗半導體產業分析師陳佳儀指出，儘管市場先前擔憂台積電面臨折舊費用增加，及2奈米量產初期可能帶來的毛利稀釋壓力，但在AI晶片強勁拉貨下，台積電先進製程產能利用率將維持高檔，整體毛利率將展現強大韌性。

尤其在N2與N3需求的剛性支撐下，晶圓代工價格到明年仍將穩定走高，意味無論終端客戶組合如何變動，台積電都將是AI半導體內含價值成長（Content Growth）趨勢下的最大贏家。

陳佳儀特別聚焦台積電由先進製程跨足先進封裝構築的「雙重護城河」。陳佳儀分析，相較其他晶圓代工同業，台積電核心優勢已不單純靠製程技術領先，更在於無人能及的「製造規模」。

陳佳儀評估，到2028年底，台積電A14、N2/A16、及N3在內的先進製程合併產能，預期將逼近每月35萬至40萬片規模。

展望中長期布局，陳佳儀首度預測台積電繼CoWoS與SoIC後，將於2029年至2030年啟動下一代先進封裝CoPoS與玻璃基板的量產，初期產能規劃為每月4萬至5萬片。

鑑於先進封裝需求已全面從AI GPU蔓延至客製化ASIC、CPU、及高速網路處理器，陳佳儀決定調高台積電2027、2028年的資本支出預估值至750億美元、800億美元（原為680億美元與750億美元），同時維持2026年550億美元資本支出預估不變。