AI 浪潮帶動台股交易熱絡 外資上半年匯入2.4兆 創高

AI浪潮帶動台股交易熱絡，外資資金6月再呈淨匯入。金管會昨（6）日公布，6月外資淨匯入116.3億美元、約新台幣3,724.8億元，今年截至6月底外資累計淨匯入達766.8億美元、約新台幣2兆4,558.3億元，雙創史上同期第一大淨匯入。

截至6月底，外資累計在台資金餘額達3,967.7億美元，折合新台幣約12兆7,065.9億元。

雖然外資資金持續淨匯入，但金管會統計數據顯示，外資（FINI加FIDI及海外基金）截至6月底賣超台股共8,380.1億元，其中，繼外資5月賣超2,673.1億元，6月又賣超台股5,707億元，獲利了結一波，為2022年有統計以來同期第一大賣超，也是史上單月第二大賣超。

截至6月底止，外資共賣超台股上市櫃股票8,380.1億元，為2022年以來同期第二大賣超。

市場分析，前六月淨匯入高達766.85億美元，但龐大資金在匯入後並未隨即撤走，而是停泊在國內，可能透過選擇權、期貨等再平衡。