台股大震盪 公股進場護盤 法人：後市看台幣臉色

台股昨（6）日開高後震盪近千點，雖權王台積電（2330）股價終止連二黑轉紅，但獨木難撐大局，在外資持續賣超255億元、空方狙擊電子零組件股下，終場下跌224點收46,556點，失守5日線。法人指出，短線後市看新台幣臉色，不過，7月仍有機會挑戰5萬點。

台積電昨日盤中最高上漲55元至2,500元，一度帶動加權指數重返47K之上。可惜盤中傳出SemiAnalysis指出，輝達NVL144機櫃出貨時程將遞延至2028年的利空，衝擊台、日、韓股盤中同步走挫，台股殺盤從PCB蔓延至被動元件，加上新台幣兌美元匯率走貶，衝擊多方信心。

其中，電子零組件指數重挫4.45%，居各類指數跌幅之最；連帶千金股跌多漲少，環球晶上漲6.3%表現最好，台光電跌停，股后穎崴跌幅也有9.9%，千金股檔數仍維持53檔不變。

三大法人賣超280.6億元，以外資賣超255億元對盤勢壓力最大，累計連三賣，金額1,923.3億元，但外資在期貨淨空單減少965口至80,087口，期現貨不同步；投信買超71.6億元，連十買，累計買超931.6億元；自營商賣超97.2億元，連三賣，累計賣超173億元。八大公股行庫進場買超63億元護持台股，與投信聯手對抗外資賣壓。

綜合統一投顧董事長黎方國及台新投顧總經理黃文清看法，昨日仍為漲多的良性拉回，雖PCB、被動元件表現較為疲弱，但功率元件、記憶體、封測、軍工等有所表現，可視為健康的類股輪動。

黎方國指出，即便台股短期可能受到台幣貶值、外資賣超影響，但台股有四大利多，7月底前仍有機會往上挑戰5萬點大關。第一，資金面充沛，台積電9日除息，預計發出1,555億元現金股利，7月前十大發放現金股利公司合計將發出約6,200億元；加上央行定期存單未到期餘額大幅下降，等於央行上半年釋放資金活水超過1兆元。

其次是業績題材，7月中旬有台積電法說與美股科技股財報，市場預期台積電第2季營收、獲利都將是歷史新高，而法人也將今年上市上櫃公司獲利上修年增率至50%，可挑戰6.5~7兆元。第三，過去十年，S&P500在7月上漲機率百分之百，是美股與台股的定心丸。第四，聯準會7月底預期不會升息機率已經到七成，在油價下跌、通膨降溫，及地緣政治風險下降之下，加上非農就業數據遠低於市場預期，開始有人預期9月有可能降息。