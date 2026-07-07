創投年會證交所專場8日登場

臺灣證券交易所與創投公會強強聯手舉辦的「2026台灣創投暨私募投資年會——證交所專場」將於明（8）日登場，五家創新板標竿企業將齊聚台北文創發表業績。證交所表示，專場將聚焦於「創新板公司業績發表會」，為台灣深具潛力的創新企業與創投資金搭建關鍵橋樑。

活動將由證交所總經理李愛玲、創投公會理事長邱德成親自出席致詞，為當天活動揭開序幕並凝聚產業共識。

隨後將展開密集的法人說明會，重頭戲為五家創新板明星企業的業績發表，包含暉盛科技（7730）、富田電機、奧義賽博科技、金萬林企業以及正瀚生技。各家企業高層將親自剖析最新營運成果、核心技術優勢與未來全球布局策略。

證交所表示，創新板匯聚台灣具備關鍵技術的先驅企業，創新板也是落實國家級戰略目標，將台灣定位為「全球科技資本匯聚中心」與打造「亞洲那斯達克」的核心政策工具。未來證交所持續將國家整體的產業政策轉化為企業的資本市場競爭力，讓各行各業都能凝聚成台灣的「護國群山」。