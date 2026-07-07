就市論勢／AI 鏈、半導體股看俏

盤勢分析

美國經濟呈現出複雜的雙重發展態勢，6月ISM製造業PMI雖略降至53.3，顯示通膨壓力減輕。美國新增非農就業人口僅5.7萬人，遠低於市場預期。科技類股仍具備長期成長潛力，但需密切關注通膨回落速度及聯準會政策轉向時機。

在台灣方面，全球對台灣半導體供應鏈的高度倚賴，背後是美系四大雲端服務商將資本支出擴大至7,000億美元以上的強力支撐；AI效應更逐漸擴散至傳統產業，機械、電機與基本金屬等傳產出口明顯回溫。

展望未來，隨AI應用邁向推理階段，加上產品更新換代前備貨需求，預計將推升出口動能，全年成長率有望創近50年新高。景氣對策信號連續六個月亮紅燈，顯示台灣經濟基本面穩健，內需方面亦受惠於企業獲利改善與股市創高帶動的財富效應，民間消費與投資同步回溫。然而，地緣政治風險、美國關稅政策與全球通膨走勢等不確定因素仍需關注。

投資建議

從台灣出口數據及上市櫃公司營收表現來看，AI產業趨勢並未出現任何放緩跡象。近期半導體類股的回調，主要反映市場對短期股價過熱的修正需求及部分投資信心因素，而非基本面轉弱。隨16日晶圓代工龍頭第2季法說會的到來，有望再度激勵相關族群在修正後重拾上攻動能。因此，在美國大型雲端服務商資本支出尚未明顯放緩之前，台股整體操作仍宜偏多。