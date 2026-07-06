AI仍是台股主旋律 群益投信：鎖定六大缺料題材

台股短線高檔震盪，但投信法人認為，AI長線需求並未改變，台股仍可望受惠獲利與資金雙重支撐。群益投信發布第三季投資展望指出，企業獲利與經濟基本面仍具支撐，其中台股因具備完整AI供應鏈，將是下半年投資組合中不可忽視的「主場優勢」。群益投信也點名，AI關鍵材料長期缺料，後續可聚焦玻纖布、CCL、記憶體、ABF載板、Wafer及被動元件等六大題材。

群益投信以「GOAL」作為第三季投資配置主軸，建議投資人以股債多元資產平衡波動，其中「L」代表Local trend，也就是掌握在地趨勢。群益店頭市場基金暨群益葛萊美基金經理人許育誌分析，儘管升息預期升溫左右市場投資情緒，但CSP雲端服務業者資本支出持續上修，已大幅推升AI供應鏈訂單能見度與盈餘展望。更重要的是，AI供應鏈產能缺口擴大，代表AI需求已不只是短線題材，而是逐步轉為長期、結構性需求，將帶動台灣出口、投資與企業獲利增長，進一步支撐台股行情延續。

從資金面觀察，群益投信認為，AI商機擴大經常帳順差，有助推動台股資金內循環行情；同時，在房市信用管制未實質鬆綁下，台股仍是市場游資去化的重要管道。換言之，即使指數短線受到國際利率、油價及地緣政治影響出現震盪，AI供應鏈的獲利成長與資金動能，仍是台股多頭能否延續的關鍵。

配置方向上，許育誌建議，因應多項AI關鍵材料存在長期缺料問題，投資人可聚焦具科技趨勢及訂價權的企業。包括玻纖布、CCL、記憶體、ABF載板、Wafer以及被動元件等族群，均與AI伺服器、先進封裝、高速傳輸及電子零組件需求升溫有關，若供需吃緊延續，相關企業有機會受惠報價、稼動率及毛利率表現。

ETF配置方面，群益投信ETF及指數投資部經理人洪祥益表示，下半年投資人可聚焦台股、美股及科技題材。追求資本利得者，可布局台股、美股主動式ETF、市值型ETF及科技型ETF；若風險偏好較積極，也可參考台股正2 ETF掌握AI成長行情。不過，考量地緣政治、聯準會政策動向仍具不確定性，也可適度配置台股高息ETF，建立現金流並提高投組防禦力。