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AI仍是台股主旋律 群益投信：鎖定六大缺料題材

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
群益投信今舉行第三季投資展望，透露AI仍是台股主旋律，（左起）群益全球策略收益金融債券基金暨群益全球優先順位非投資等級債券基金經理人徐建華、群益投信ETF及指數投資部經理人洪祥益、群益潛力收益多重資產基金經理人向思穎、群益亞太新趨勢平衡基金經理人楊慈珍、群益店頭市場基金暨群益葛萊美基金經理人許育誌。記者藍鈞達／攝影
群益投信今舉行第三季投資展望，透露AI仍是台股主旋律，（左起）群益全球策略收益金融債券基金暨群益全球優先順位非投資等級債券基金經理人徐建華、群益投信ETF及指數投資部經理人洪祥益、群益潛力收益多重資產基金經理人向思穎、群益亞太新趨勢平衡基金經理人楊慈珍、群益店頭市場基金暨群益葛萊美基金經理人許育誌。記者藍鈞達／攝影

台股短線高檔震盪，但投信法人認為，AI長線需求並未改變，台股仍可望受惠獲利與資金雙重支撐。群益投信發布第三季投資展望指出，企業獲利與經濟基本面仍具支撐，其中台股因具備完整AI供應鏈，將是下半年投資組合中不可忽視的「主場優勢」。群益投信也點名，AI關鍵材料長期缺料，後續可聚焦玻纖布、CCL、記憶體、ABF載板、Wafer及被動元件等六大題材。

群益投信以「GOAL」作為第三季投資配置主軸，建議投資人以股債多元資產平衡波動，其中「L」代表Local trend，也就是掌握在地趨勢。群益店頭市場基金暨群益葛萊美基金經理人許育誌分析，儘管升息預期升溫左右市場投資情緒，但CSP雲端服務業者資本支出持續上修，已大幅推升AI供應鏈訂單能見度與盈餘展望。更重要的是，AI供應鏈產能缺口擴大，代表AI需求已不只是短線題材，而是逐步轉為長期、結構性需求，將帶動台灣出口、投資與企業獲利增長，進一步支撐台股行情延續。

從資金面觀察，群益投信認為，AI商機擴大經常帳順差，有助推動台股資金內循環行情；同時，在房市信用管制未實質鬆綁下，台股仍是市場游資去化的重要管道。換言之，即使指數短線受到國際利率、油價及地緣政治影響出現震盪，AI供應鏈的獲利成長與資金動能，仍是台股多頭能否延續的關鍵。

配置方向上，許育誌建議，因應多項AI關鍵材料存在長期缺料問題，投資人可聚焦具科技趨勢及訂價權的企業。包括玻纖布、CCL、記憶體、ABF載板、Wafer以及被動元件等族群，均與AI伺服器、先進封裝、高速傳輸及電子零組件需求升溫有關，若供需吃緊延續，相關企業有機會受惠報價、稼動率及毛利率表現。

ETF配置方面，群益投信ETF及指數投資部經理人洪祥益表示，下半年投資人可聚焦台股、美股及科技題材。追求資本利得者，可布局台股、美股主動式ETF、市值型ETF及科技型ETF；若風險偏好較積極，也可參考台股正2 ETF掌握AI成長行情。不過，考量地緣政治、聯準會政策動向仍具不確定性，也可適度配置台股高息ETF，建立現金流並提高投組防禦力。

群益 台股 記憶體 基金

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