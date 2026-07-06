外資賣超255億元 但竟大買面板雙虎、買超群創逾11萬張

台股6日開高走低，以46,556.39點收盤，下跌224.23點，三大法人僅投信買超，外資賣超255.04億元，統計外資買賣超個股發現，賣超主動統一台股增長（00981A）70,375張最多，但竟逆勢大買面板雙虎，買超群創（3481）11萬7,996張，高居外資買超個股第一名，其次是買超友達（2409）90,691張。

台股6日早盤以46,897.18點開出，上漲116.56點，在台積電（2330）領軍下，指數一度衝達47,395.3點，大漲614.68點，重返47,000點大關；不過，隨著電子權值股及載板、被動元件族群賣壓湧現，大盤指數由紅翻黑，一度下滑至46,431.38點，下跌349.22點，終場以46,556.39點收盤，下跌224.23點。

三大法人賣超283.17億元，包括統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超255.04億元，投信買超69.07億元，自營商賣超（合計）97.21億元，其中自營商（自行買賣）買超0.77億元，自營商（避險）賣超97.98億元。

台積電盤中一度拉升至2,500元，但整數關卡賣壓湧現，終場收在2,460元，上漲15元，漲幅0.61%；台達電（2308）不敵月、季線反壓，跌落至2,000元以下，以1,995元收盤；聯發科（2454）下跌逾1%，收在4,125元。

統計外資賣超前十名中，主動式ETF占4檔，和桐（1714）、力積電（6770）、華邦電（2344）等也遭外資大賣；但獲外資買超的前十名中，面板股、金融股、塑化股占多數，買超群創高達11萬7,996張最多，其次是買超友達，另外，長興（1717）也獲外資買超23,670張。