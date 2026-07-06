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台股成外資最好用的「提款機」 上半年外資賣超8,356.41億元創史上次高
金管會今日公布最新的外資投資統計。最新數字顯示，今年6月單月外資（含陸資）賣超上市櫃股票5706.76億元，為2022年有統計以來單月第2大賣超，同期第1大賣超。
而今年截至6月底，外陸資今年上半年累計賣超8356.41億元，為自2022年以來同期第2大累計賣超。上述的統計數字也顯示在台股今年上半年的大盤指數從29,000一路上攻至46,000點，大漲16,000點的同時，也成為外資最好的提款機。
不過倘若有資金匯入的金額來看，金管會最新的統計顯示，今年6月單月外陸資淨匯入116.34億美元，為自2022年以來第5大匯入，同期第1大淨匯入，2022年截至6月底累計已淨匯入767.83億美元，則為2022年以來同期第1大累計淨匯入。
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