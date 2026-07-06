隔一個周末後...中石化繼續大漲、衝進成交量前十 有什麼利多？

台股6日開高走低，下跌224.23點，收在46,556.39點，跌幅0.48%，成交量1.02兆元。由成交量、成交值排行來看，過往很少傳產類股上榜，但近日成交量前十中開始出現相關類股蹤影，6日中石化（1314）、中纖（1718）位居成交量第三、四名，且股價上漲。籌碼面來看，外資買超中石化逾2.1萬張，但賣超中纖1.4萬張。

6日成交量前十名為群創（3481）、友達（2409）、中石化、中纖、主動統一台股增長（00981A）、主動統一升級50（00403A）、元大台灣50正2（00631L）、主動復華未來50（00991A）、合晶（6182）、主動凱基台灣（00407A）。觀察股價發現，群創、友達逆勢上漲，中石化、中纖續強，中石化大漲逾5%，收10.4元，成交量破36.8萬張，為去年11月以來最大量。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、國巨*（2327）、群創、華邦電（2344）、合晶、環球晶（6488）、聯發科（2454）、南亞科（2408）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）。前十名漲跌互見，漲勢較強的有環球晶、群創、京元電子（2449）。

塑化股6日普遍漲多回檔，但中石化仍持續攻高，上漲5.26%，收10.4元。

中石化今年開始推動「石化事業轉型」及「土地資產活化」，在石化事業轉型上，未來將投入半導體、能源材料與通訊產業等高值化關鍵化學品。針對高階CCL市場，已研發出低介電與高耐熱特性的CCL材料，並完成日本、韓國及中國大陸送樣測試。

在新能源部分，電池阻燃劑已獲首筆訂單，預期今年年中配合中國大陸鋰電池新法規上線，推廣導入相關產品。

對於本業，中石化指出，基於生產成本、長期競爭考量，經營團隊審慎評估頭份廠己內醯胺生產製程已不具經濟效益，董事會已決議將己內醯胺第2線及尼龍粒工場停止生產，並進行除役。