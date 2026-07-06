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大盤拉回修正「它們」在數錢…這兩檔漲價概念股亮燈鎖死 上車還來得及？

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股6日開高走低拉回修正，盤面個股漲跌互見，不過南茂、富鼎股價則強勢表態，紛紛亮燈強鎖漲停。記者余承翰／攝影
台股6日開高走低拉回修正，盤面個股漲跌互見，不過南茂、富鼎股價則強勢表態，紛紛亮燈強鎖漲停。記者余承翰／攝影

台股6日開高走低拉回修正，盤面個股漲跌互見，不過「漲價概念股」南茂（8150）、富鼎（8261）股價則強勢表態，紛紛亮燈強鎖漲停，漲停價115.5元及352元同步改寫歷史新猷，表現相當亮眼突出。

台股近來雖高檔震盪，不過「漲價概念股」卻成為天之驕子，在相關題材不斷發酵下，持續吸引買盤力挺，並在各次產業之間持續輪動，成為市場關注焦點。其中南茂、富鼎表現相對突出，近來股價漲勢驚人。

封測廠南茂主要提供面板驅動IC、記憶體IC、混合訊號IC等封裝、測試服務。首季營運由於成本驅動的漲價效應顯現，不但帶動營收呈現季年雙成長，更使每股稅後純益（EPS）較去年同期大增二倍。

展望2026、2027年表現，法人預期南茂受惠漲價動能及產品組合改善，EPS將分別達3.82元及6.47元水準，成長率各達4.45倍與近七成水準，表現相當突出，特別是潛在矽光子客戶的驗證題材，更是推升股價走強的關鍵利多。

MOSFET是控制電流大小與開關的功率半導體核心元件。受惠於 AI 資料中心帶動的電力需求成長、國際大廠啟動新一輪漲價循環，以及地緣政治推動的供應鏈重組與去中化轉單效應，產業景氣已進入結構性上行階段。

大廠富鼎，由於受惠產業趨勢的正向發展，吸引市場買盤大舉追捧，推升股價自6月上旬啟動新一波多頭攻勢，並一路「價漲量增」、表現強勢，6日更是再度亮燈強鎖漲停，創下歷史新高紀錄。

台股 南茂 記憶體

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