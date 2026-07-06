AI熱潮延續…台股享獲利、資本雙漲利多 聚焦六大缺料議題

升息預期升溫左右市場投資情緒，群益店頭市場基金暨群益葛萊美基金經理人許育誌分析，在AI長線趨勢不變下，台股可持續享有獲利、資本雙漲利多。配置上，因應多項AI關鍵材料有長期缺料問題，投資人可聚焦擁有科技趨勢及訂價權的企業，像是玻纖布、CCL、記憶體、ABF載板、Wafer以及被動元件等類股。

許育誌表示，儘管升息預期升溫左右市場投資情緒，不過CSP業者資本支出持續上修，大幅推升AI供應鏈訂單能見度與盈餘展望，且AI供應鏈產能缺口擴大，突顯AI已轉成長期、結構性需求。

許育誌認為，台灣擁有完整AI產業鏈，將帶動台灣出口、投資與企業獲利增長，進而支持台股行情延續。從資金面來看，AI商機擴大經常帳順差，推動台股資金內循環行情，且在房市信用管制未實質鬆綁下，台股仍是去化游資重要管道。

許育誌強調，因此，在AI長線趨勢不變下，台股可持續享有獲利、資本雙漲利多。配置上，因應多項AI關鍵材料有長期缺料問題，投資人可聚焦擁有科技趨勢及訂價權的企業，像是玻纖布、CCL、記憶體、ABF載板、Wafer以及被動元件等類股。