外資今年以來賣超破兆元 上周最愛這檔成熟製程跟金融股

無論你投資的是指數或個股，台積電ADR與費城半導體指數（SOX），都是台股投資人開盤前必看的兩個指標，打個比方來說，就是台股的「氣象預報」。 台積電跳一個tick五元，指數就會波動40點，交易指數或市值型ETF的投資人當然要關心。 買個股的，除了要知道台積電可能吸走市場資金，半導體上下游與相關供應鏈，也都是市場關注的產業焦點。

2026-07-06 09:51