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外資今年以來賣超破兆元 上周最愛這檔成熟製程跟金融股

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
上周外資在集中市場賣超1,392.99億元，賣超第一金14.87萬張最多，另買超聯電13.42萬張最多。示意圖。圖／AI生成
上周外資在集中市場賣超1,392.99億元，賣超第一金14.87萬張最多，另買超聯電13.42萬張最多。示意圖。圖／AI生成

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,392.99億元，賣超第一金（2892）14.87萬張最多，另買超聯電（2303）13.42萬張最多。

上周（6/29~7/3）外資在集中市場總賣超金額為1,392.99億元，另統計自今年初至7月3日止，外資累計賣超金額為10,856.08億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為74兆1,723.72億元新臺幣，占全體上市股票市值的48.60%，較6月26日的70兆5,083.05億元新臺幣，增加3兆6,640.67億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：第一名聯電買超13.42萬張、第二名國泰金（2882）買超10.01萬張、第三名中石化（1314）買超9.88萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名第一金賣超14.87萬張、第二名兆豐金（2886）賣超13.10萬張、第三名彰銀（2801）賣超12.96萬張。

外資 製程 聯電

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