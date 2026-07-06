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台積電法說會前台股有機會再創高 分析師點名搶先卡位四大類股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
市場聚焦權王台積電（2330）財報、財測及將會釋出的產業訊息。記者曾原信／攝影
市場聚焦權王台積電（2330）財報、財測及將會釋出的產業訊息。記者曾原信／攝影

進入7月，重量級大廠法說會將陸續登場，市場聚焦權王台積電（2330）財報、財測及將會釋出的產業訊息，台股近期常上演開高走低的走勢，證券分析師坦言，台積電法說會前，大盤指數不會變動太大，且類股輪動快速，但有機會再創歷史高點，建議「買黑不買紅」，鎖定新題材、位階低的族群布局，台積電之外，還看好四大類股，值得優先布局。

台股6日早盤以46,897.18點開出，上漲116.56點，在台積電領軍下，指數一度衝達47,395.3點，大漲614.68點，重返47,000點大關；不過，隨著電子權值股及載板、被動元件族群賣壓湧現，大盤指數由紅翻黑，一度下滑至46,431.38點，下跌349.22點，終場以46,556.39點收盤，下跌224.23點。

證券分析師張陳浩表示，從大盤的表現來看，呈現類股快速輪動的走勢，漲多股遭遇賣壓，加上主動式ETF經理人互拚績效，讓不少獲ETF青睞大買推升股價上漲的個股出現賣壓，甚至有投信賣外資買的對作情況，都是造成類股輪動快速的原因。

張陳浩預期，在台積電法說會前指數不會變動太大，但在買盤卡位之下，仍有機會創高，因此，近期操作「買黑不買紅」，新題材、位階低的族群布局是布局首選。

張陳浩點名，台積電可以布局之外，還有四大族群值得關注，首先是第三代半導體矽晶圓族群，在AI使用需求推升下，預期第3季磊晶價格漲幅可能達10%，合晶（6182）、台勝科（3532）、環球晶（6488）、中美晶（5483）、嘉晶（3016）等值得留意。

張陳浩認為，電力系統也值得留意，包括加百裕（3323）、新盛力（4931）、大亞（1609）、系統電（5309）、新普（6121）、台汽電（8926）、美琪瑪（4721）等；另外，DRAM股近期下跌，但6月營收表現持續亮眼，也值得關注，可以留意南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）等股；還有一個亮點族群則是特化股，隨著第三代半導體的需求增溫，特化股也將受惠，包括中華化（1727）、長興（1717）、三晃（1721）等都值得關注。

台股 台積電 個股

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