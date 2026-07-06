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高價股重挫、內資在跑？三大法人賣超283億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股6日開高走低，收在46,556.39點，跌幅0.48%。聯合報系資料照
台股6日開高走低，收在46,556.39點，跌幅0.48%。聯合報系資料照

台股6日開高走低，收在46,556.39點，跌幅0.48%，成交量1.02兆，三大法人賣超283.17億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超255.04億元，投信買超69.07億元，自營商賣超（合計）97.21億元，其中自營商（自行買賣）買超0.77億元，自營商（避險）賣超97.98億元。

台積電（2330）6日一度漲至2,500元，但站上2,500元整數關就出現賣壓，收2,460元，上漲0.61%。台達電（2308）不敵月、季線反壓，跌落至2,000元以下，收1,995元；聯發科（2454）下跌逾1%，收4,125元。

高價千金股普遍重挫，台光電（2383）收跌停5,475元，穎崴（6515）、世芯-KY（3661）、弘塑（3131）重跌逾9%，創意（3443）、台燿（6274）下跌逾8%，不過環球晶（6488）、旭隼（6409）相對強勢，環球晶爆量再刷新高，收1,335元。

AI資料中心電力需求持續攀升，不僅帶動功率半導體市場進入新一輪漲價循環，電源供應、配電系統、散熱及UPS等基礎建設需求也同步提升，二極體、MOSFET、電源管理IC族群都大漲，台半（5425）、強茂（2481）、茂達（6138）、富鼎（8261）、大中（6435）、杰力（5299）、尼克森（3317）等都漲停，另新普（6121）、順德（2351）、加百裕（3323）、新盛力（4931）等BBU概念股衝漲停。

全球生技產業年度盛會「BIO Asia–Taiwan 亞洲生技大會」將於7月15日至19日盛大登場，生技股走強，禾榮科（7799）、泰宗（4169）、中天（4128）、共信-KY（6617）等漲停，中化生（1762）大漲近8%，藥華藥（6446）上漲逾3%，收1,445元，再創新高。

台積電將於下周四（16日）召開法說會，相關特化供應鏈強勢表態，中華化（1727）亮燈漲停至101.5元，三福化（4755）大漲逾8%，長興（1717）、勝一（1773）上漲逾4%。

三大法人 聯發科 自營商 台達電 成交量 台光電 弘塑

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