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台積電衝高後漲勢收斂 台股47000點得而復失跌224點

中央社／ 記者潘智義台北6日電

台股今天開高震盪走低，盤中一度漲逾600點，在部分資金撤出漲多電子股下，高低震盪逾900點，終場下跌224.23點，47000點得而復失。下週將舉行法人說明會的台積電今天一度仰攻2500元，盤中漲勢收斂，收在2460元。

加權指數終場收在46556.39點，跌224.23點，跌幅0.48%，成交金額新台幣1兆196.66億元。

權值股台積電今天收在2460元，漲15元，漲幅0.61%；鴻海收242元，漲1.5元，漲幅0.62%；台達電開高走低，收1995元，下挫80元，跌幅3.86%。

搭上電子零組件漲價題材，電源IC族群茂達收在漲停板440元，矽力*-KY收620元，上揚2.48%；致新收324元，漲1.41%。而無人機概念股雷虎今天收在222元，勁揚8.56%；中光電、長榮航太收在漲停價102元及238元。

早盤相對強勢的共封裝光學模組（CPO）概念股聯亞終場收2000元、跌幅4.76%，聯鈞收520元、跌幅1.89%，華星光收457元，跌11.5元、跌幅2.45%。

第一金投顧副總經理留政鈺接受電訪表示，台股本週將陸續公布營收，下週是台積電法人說明會公布財報及展望，在重要指標未公布前，台股本週持續整理。

留政鈺指出，在台積電法說會前的空窗期，台股可望由個股表現，加上市場去槓桿，將使股市快速輪動，今天由非電子族群擔綱，還有具漲價題材的電源IC表現，封測族群也相對較強。

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