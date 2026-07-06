電子股6月營收擺脫五窮六絕 法人推薦這幾檔

上市櫃公司陸續公布6月營收，法人預期，人工智慧（AI）出貨動能仍佳，除部分電子廠商有慣常性集中於季底出貨節奏，可能挹注營收月增幅度較高外，其餘大致可望維持前一月水準，傳統五窮六絕季節效應並不明顯。

考量到近期市場氛圍轉趨短線保守，法人建議買進個股相對減少，主要包括台積電（2330）、欣銓、矽格、大立光、聯亞、中磊、友達、群創、中光電等。

投顧法人分析，AI對硬體供需排擠效果持續在電子零組件產業間發酵，從記憶體、印刷電路板至被動元件、電源晶片及未來可能延續到矽晶圓，相關廠商依序展開供需吃緊與漲價市況循環。

雖然下半年面臨個人電腦、手機等需求走弱疑慮會更加明顯，但法人認為，AI需求維持熱絡，部分系統組裝廠商視AI伺服器出貨櫃數變化，下半年營收月增動能仍可望持續發酵。

隨傳統個人電腦、手機等提前拉貨動能在5月步入尾聲，法人預期下半年難有旺季表現，2026年全年AI伺服器機櫃數仍有望近倍數增長，由ODM廠營運表現年增幅度甚大狀況持續可以佐證。

消費電子供應鏈部分，2026年記憶體合約價上漲有機會延續到下半年，由於 DRAM、NAND Flash漲幅越演越烈，相關模組採購成本大幅上揚，對於2026 年相關個人電腦與手機成本已難由系統品牌廠商自行吸收，連龍頭蘋果亦開始啟動漲價動作。

法人表示，新品漲價自第2季開始影響需求，研究機構普遍預期2026年個人電腦與手機需求年減預期持續擴大，幅度可能達到一成以上，下半年出貨可能低於上半年水準。

記憶體價格持續上漲帶動相關廠商後續獲利成長相當顯著，整體獲利表現增長逐步擴大到後段記憶體封測廠商，但營運獲利持續能力仍以DRAM生產的晶圓廠最具持續力道。

針對2026年下游系統與零組件廠商，法人目前仍看好AI伺服器為產業亮點，相關組裝、ASIC、銅箔基板、印刷電路板、機殼、滑軌、散熱模組及半導體代工受惠與高階封測訂單溢出仍為現階段主要推薦標的。