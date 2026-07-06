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台積電收高15元難撐大盤 台股收盤下跌224點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股6日收盤下跌224.23點，終場以46,556.39點作收，成交量1兆196.66億元。中央社 中央通訊社
台股6日收盤下跌224.23點，終場以46,556.39點作收，成交量1兆196.66億元。中央社 中央通訊社

台股6日收盤下跌224.23點，終場以46,556.39點作收，成交量1兆196.66億元，跌幅0.48%；台積電（2330）收盤價2,460元，上漲15元，漲幅0.61%。

今日成交金額大且走高為：群創（3481）、環球晶（6488）、南亞科（2408）、京元電子（2449）、力成（6239）、聯茂（6213）、友達（2409）及長興（1717）；成交金額大且疲軟者則為：台光電（2383）、國巨*（2327）、臻鼎-KY（4958）、禾伸堂（3026）、南電（8046）、台達電（2308）、晶技（3042）、台燿（6274）及創意（3443）。

群益投顧表示，地緣政治等系統性風險逐漸降溫，市場關注焦點逐漸重回基本面。台股指數技術面中⻑期多頭格局穩健，但短線須留意外資動向與成交量能出現降溫跡象，投資擇優謹慎操作。

第一金投顧表示，近期台股位於高檔區間整理、類股輪動，短期受到美股科技股回檔、記憶體反壟斷訴訟、AI 估值過高等疑慮夾擊,外資大舉提款；但基本面 AI 雲端加速器需求成長趨勢並未改變，市場關注7月中即將登場的台積電法說。

隨著AI伺服器、高效能運算及半導體需求增溫，盤勢震盪整理後有望推升台股表現。聚焦半導體、光學、功率元件、記憶體、無人機、機器人等類股,保持風險控管，伺機布局。

台積電 台股 南亞科

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