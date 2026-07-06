面板股成交量分占前兩名、中石化中纖也進榜 零股成交第一0050

台股6日開高後震盪，高低震盪幅度約963點，不過散戶仍勇於進場撿便宜。盤中成交量前五大前兩名仍是面板股，包括群創（3481）逾48萬張，友達（2409）逾37萬張。第三名是中石化（1314）逾33萬張，第四名是中纖（1718）逾29萬張。主動統一升級50（00403A）逾22萬張排名第五，是唯一進榜的ETF。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）523萬、主動統一台股增長（00981A）有315萬，國巨*（2327）有254萬、欣興（3037）有249萬，以及群創有235萬，前兩名都是ETF。