三星SDI供應新普電池芯用於BBU 電池模組族群瘋漲停

韓媒報導，三星SDI已向台灣電池模組龍頭新普（6121）供應數億個用於人工智慧資料中心的電池單元，用於服器備援電池（BBU），受此消息激勵，帶動新普6日股價漲停，電池模組族群加百裕（3323）、西勝（3625）、新盛力（4931）、長園科（8038）亦同步漲停。

根據業內人士指出，三星SDI正在向新普供應電池芯。隨著資料中心需求的成長，三星SDI圓柱形電池芯的產量也大幅提升。三星SDI將電池芯供應給新普，新普再組裝成電池組，例如BBU，最終將成品交付給包括亞馬遜和Meta在內的北美科技公司。

業內人士透露，新普旗下子公司從三星SDI採購電芯，並將其組裝成模組和電池組，最終作為BBU安裝到美國科技公司和其他終端客戶手中。

三星SDI的一位官員指出，隨著資料中心投資的增加，BBU需求上升，圓柱形電池的產量和工廠利用率均有所提高，但他拒絕透露具體客戶。