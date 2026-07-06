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台股開高震盪！最高上漲614點至47,395點 法人：布局宜買黑不買紅

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

上周五美股因國慶日休市，台股6日開高後出現震盪，盤中最高上漲614點至47,395點，回到47K之上，最低下跌349點至46,431點，高低震盪約963點。台積電（2330）盤中最高上漲55元至2,500元，力撐大盤維持漲勢。

法人指出，美國6月非農就業數據大幅低於預期，市場對聯準會今年的升息擔憂降溫，台股上周五開低後跌幅迅速收斂，終場黑翻紅，指數力守5日線，顯示市場心態仍偏多，低接意願強。短線來看，台積電法說與美股財報時間落在7月中旬，期間有約二周的空窗期，不過在偏多心態下指數有機會領先表態，進一步站回47,000點之上。

操作方面，由於波動加大，布局宜買黑不買紅，或待有均線支撐的位置再動作，可持續留意半導體設備與廠務、載板、被動元件、成熟製程、石英元件、先進封裝、矽晶圓、軍工等。

台股 美股 台積電

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