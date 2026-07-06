多頭暫避雜音作價台積電 千金股垂淚

大盤指數6日多頭雖企圖力撐在平盤之上，但資金由高價股轉往中低價股或股價低基期個股，千金股前段班盤中呈現跌勢，3千元以上個股賣壓較重。法人表示，台股現處高位階，高價股多數為AI相關供應鏈，近期市場雜音較多，影響投資人追價意願。

台股今日雖上漲百餘點，但主要是台積電（2330）漲幅約1.5%，上漲35元，拉抬指數上漲約275點。

群益投顧表示，目前關注三重點：

1.韓股表現：記憶體擴產引發投機資金揣測不安，金絲雀效應仍不可輕忽。

2.美元指數上漲：外資上半年減碼台股，若台幣持續回貶，外資賣壓持續加重。

3.台積電ADR：約對應股價約3,000元(但需考量溢價特性)，行情可能出現『拉積盤』--台積電上漲推升指數；但獲利賣壓湧現期月線上下震盪，高基期大型股階段受相對基期偏高的阻力而承壓，存一定程度補跌壓力，大盤回測季線上下壓力偏高。

永豐投顧指出，市場等待第2季財報，市場表現波動，科技股表現搶眼，所以進入7月，市場將期待財報來驗證預期，在財報未公布前，市場股價會因避險情緒產生波動，投資人應提前因應。上市櫃公司本周要公布6月營收數字，從過去軌跡、供應鏈訪查與進出口數據看，台股上市櫃公司的營收數據大多良好。以台股上周表現的抗跌來看，市場已經在期待營收利多訊息。南亞科（2408）7月10日法說會，市場也觀望記憶體後市。

以總經數字看，美國已失去降息的可能，市場焦點逐漸轉向Fed是否進一步升息及其幅度。從過去Fed官員談話可以聽出，Fed官員正試圖壓低大幅升息的預期，同時讓市場逐步接受升息的事實，以平緩資本市場對於升息的反應，所以市場將以波動代替大幅下跌。