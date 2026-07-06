台積電法說會將登場 特化供應鏈動起來、這檔應聲漲停

台積電（2330）將於下周四（16日）召開法說會，法人認為由於受惠輝達、超微等大客戶AI、高速運算（HPC）新平台效益，加上蘋果備貨潮，有望二度上修全年展望，6日台積電盤中上漲逾1%，相關特化供應鏈則普遍大漲，中華化（1727）亮燈漲停至101.5元，三福化（4755）大漲逾8%，長興（1717）上漲逾6%，永光（1711）、勝一（1773）漲約4%。

台積電於4月法說會首度上修2026年營運展望，董事長魏哲家當時指出，對未來幾年AI發展趨勢有信心，半導體需求將繼續保持強勁，並預期2026年美元營收年成長超過30%。魏哲家也在6月股東會上透露，台積電已加大力道擴產能給客戶，但客戶生意成長快速，遠超乎預料。

台積電生意興隆，上游特用化學供應商同樂，中華化亮燈漲停至101.5元，三福化大漲逾9%，長興上漲逾6%，永光、勝一漲約4%。

中華化公布6月營收2.24億元，月減1.2%、年增19.2%，6月月減主要受到傳統化學品出貨節奏波動影響，年增關鍵動能來自於「第五條電子級硫酸新線」的產能逐步開出與稼動率提升。

中華化去年打造第5條電子級硫酸產線，專供先進製程所用。分析師指出，中華化在3月成功取得晶圓代工龍頭7奈米以下先進製程的電子級硫酸供應商認證，打破外商壟斷，成為全球唯二能供應先進製程硫酸的廠商，並將於第3季起正式放量。

法人評估，旗下半導體先進製程硫酸占營收比重，有望在今年年底達中個位數、2027年進一步成長至20％-30%。2028年台灣半導體硫酸年需求量將翻倍至60萬噸，預期中華化市占率將達到48%~58%。