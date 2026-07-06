代理AI挹注高階PC需求 法人點名看好兩檔

個人電腦產業短期受記憶體價格上升與CPU供給排擠壓力夾擊，壓抑中低階終端需求，法人認為，隨輝達RTX Spark下半年開始導入，有利營運具韌性及產品組合改善，點名看好華碩（2357）、技嘉（2376）等台廠後續展望。

投顧法人分析，OpenAI報告顯示，Codex每周活躍使用者已超過500萬人，自2026年2月桌面版推出來成長逾六倍，其中，非開發者占比約20%，成長速度為開發者三倍以上，代理AI應用由工程師逐步擴散至一般知識工作者。

Codex使用場景方面亦由寫程式延伸至資料分析、dashboard、研究整理、報表產出與流程自動化，逾八成使用者開始交付30分鐘到1小時以上複雜任務。 Claude Code則更貼近工程師工作流程，強化開發、測試與部署效率。

隨代理AI使用率快速提高，更多使用者納入日常流程，終端裝置對本地算力、記憶體容量、電池續航與安全執行環境的要求同步提高，進一步支撐AI PC滲透率提升。

TrendForce預估，AI筆電滲透率將由2025年的19.3%上揚至2026年的37.5%， 並於2029年達84.9%。雖然短期仍面臨出貨下修與記憶體成本上升壓力，但中長期代理AI普及將推動更多用戶升級至高記憶體、高算力與具備安全機制的 AI PC，帶動新一輪換機需求。

法人表示，輝達RTX Spark預計下半年導入Windows高階AI PC與小型AI桌機，部分品牌廠受惠高階機種占比提升，加上AI伺服器出貨挹注，將彌補出貨下滑與成本壓力，看好華碩、技嘉在高階AI PC、AI工作站布局完整相關廠商。