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台股震盪近千點！鈺創卻飆漲停、南亞科漲近5% 記憶體在強什麼？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
市場傳出，三星正與客戶協商第3季DRAM合約價再調漲約20%。法新社
市場傳出，三星正與客戶協商第3季DRAM合約價再調漲約20%。法新社

AI伺服器需求持續推升記憶體市場熱度，國際三大原廠同步調整價格與長約策略。市場傳出，三星正與客戶協商第3季DRAM合約價再調漲約20%，SK海力士則取消長約價格上限，美光亦持續延長長期供貨協議年限。在國際報價維持高檔與供需緊俏支撐下，台灣記憶體族群持續走強，成為台股高低震盪約960點中的資金焦點。

台股大盤6日盤初一度大漲逾600點、最高衝上47,395點，但隨台光電（2383）、台達電（2308）及載板族群賣壓出籠，大盤由紅翻黑、回測5日線，下探至47395.3點，高低震盪達963.92點。

不過，記憶體族群仍獲資金青睞，鈺創（5351）受惠營收創高一度攻上漲停89.9元；南亞科（2408）盤中大漲約5%，華邦電（2344）觸及200元關卡；晶豪科（3006）、創見（2451）、力成（6239）等同步走揚，整體表現明顯優於大盤，資金集中度持續升溫。

供應鏈消息指出，三星繼第1季DRAM平均售價大漲逾90%、第2季續漲50%至60%後，目前正力拚第3季再調漲約20%的合約價格；中國多家記憶體模組廠與終端業者亦證實相關漲價談判已展開。然而，研調機構TrendForce則預估，受消費性需求放緩與高基期影響，第3季DRAM合約價漲幅可能收斂至13%至18%，實際漲幅仍視客戶接受度而定。

除了價格走揚，產業結構也同步出現變化。市場傳出，三星與SK海力士已將傳統一年期長約延長至3至5年，美光亦規劃將部分長約延長至5年，車用客戶則以3年期為主。TrendForce引用外媒報導指出，SK海力士新合約已取消業界慣用的價格上限，外資研究機構Bernstein則預估，其第2季DRAM毛利率可能達90.9%，逼近產業普遍認定的景氣循環高檔區間。

分析指出，業界一般將DRAM毛利率高峰區間落在88%至92%，目前產業已進入高檔水位，市場開始關注後續高獲利能否持續，以及景氣循環是否進一步接近高峰，同時亦需留意中國長鑫存儲等競爭者後續擴產與市占變化。

基本面方面，台廠營運同步受惠價格與需求雙升。南亞科6月營收達293.88億元、鈺創19.03億元，雙雙改寫歷史新高，其中南亞科第2季營收達825.49億元，同樣創單季紀錄。

南亞科將於7月10日召開法人說明會，市場關注後續對DRAM供需與價格趨勢的最新展望，公司先前指出，市場供需缺口可望延續至明年底。

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