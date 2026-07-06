2,000元以上千金股只有3檔力守紅盤 跌最慘的是台光電

台股6日集中市場及櫃買市場都是開高走低，盤中翻黑的表現，千金股跌多漲少，尤其27檔是2,000元以上的千金股中，只有力旺（3529）、台積電（2330）、群聯（8299）力守紅盤，其餘都是下跌，股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）都下跌，跌勢最重的是台光電（2383），股價在創高後竟翻黑重挫至跌停5,475元。

台股集中市場早盤以46,897.18點開出，上漲116.56點，在台積電領軍下，指數一度衝達47,395.3點，大漲614.68點，重返47,000點大關；不過，隨著電子權值股及載板、被動元件族群賣壓湧現，大盤指數由紅翻黑，一度下滑至46,431.38點，下跌349.22點。

櫃買市場早盤以447.13點開高，一度拉升至454.58點，隨後也是翻黑，一度下滑至437.21點。

台股開高走低，盤中翻黑，千金股也是跌多漲少，2,000元以上的千金股中竟僅力旺、台積電、群聯守住紅盤，其餘都是下跌，股王信驊盤中跌幅近5%，股后穎崴則是大跌逾7%，旺矽（6223）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、弘塑（3131）、精測（6510）、印能科技（7734）、創新服務（7828）等也都下挫逾半根停板。

其中跌勢最重的則是台光電，早盤以6,225元開高後一度拉升至6,250元，創歷史新高，但隨後急殺翻黑，股價遭摜殺至跌停5,475元。

台光電6月營收177.32億元，月增13.54%，年增120.69%，連四個月創歷史新高；累計今年上半年營收803.42億元，年增81.82%；台光電今年第1季每股純益14.9元，先前曾公告5月歸屬母公司業主淨利32.49億元，年增199.3%，單月每股純益9.07元。