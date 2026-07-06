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台股開高走低翻黑震盪逾900點 資金快速輪動
台股今天開高震盪走低，早盤漲逾600點，攻上47395點；不過10時過後賣壓加重 指數震盪走低翻黑下跌逾200點，下探46431點，高低震盪達960點，資金在類股間輪動加快，軍工、記憶體相關族群強勢。
至11時左右，加權指數為46591點，跌188點，成交金額新台幣6904億元。
台積電盤中達2500元，漲55元，隨後漲勢收斂仍維持上漲格局；鴻海早盤漲7元至247.5元，盤中回測平盤240.5元；台達電早盤上攻2135元，上揚60元，中場翻黑回測2000元整數關卡支撐。
軍工無人機概念股雷虎盤中攻上漲停板224.5元，盤中維持逾7%漲幅；中光電、長榮航太奔上漲停板102元及238元，漢翔、龍德造船、亞航持續強勢表態。
共封裝光學模組（CPO）、印刷電路板、IC載板及被動元件族群走弱；記憶體、封測、BBU、重電及軍工族群相對強勢。
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