台積電法說會前 ASML預計15日公布財報展望

台積電（2330）法說會前重要夥伴艾司摩爾（ASML）預計15日公布財報展望。ASML Holding NV預告將於2026年7月15日（星期三）公佈2026年第2季財務業績。新聞稿將於歐洲中部夏令時間 07:00 透過 GlobeNewswire 發布。

ASML前一次財報會議季度業績報告是在2026年4月15日發布。ASML當時已二度調高全年展望，激勵市場信心，外界關注台積電此次法說會上是否釋出第3季美元營收續創新高、全年美元成長可否二度上修等展望。

ASML4月當時召開投資人會議公布財報展望，第1季營收為 88 億歐元，淨利28 億歐元，毛利率為 53%。同時公布 2026 年第2季指引，預估銷售淨額約 84 至 90 億歐元之間，毛利率預估約 51% 至 52%。此外，預計 2026 年的銷售淨額約在 360 億至 400 億歐元之間，毛利率約為 51% 至 53%。

上述數據較先前1月提供的預測估計全年營收落在340億歐元至390億歐元，二度上修，上修區間約2.6%至5.9%，中間值365億歐元約上修至380億歐元，上修約4%。

艾司摩爾執行長傅凱（Christophe Fouquet）當時表示，就全年而言，在 AI 相關基礎設施持續投資的推動下，半導體產業的成長前景日益穩健，市場對於晶片的需求超越供給。客戶已與其客戶簽訂長期協議，並正加速推進其 2026 年及之後的產能擴展計劃。

過去幾個月，客戶也提高對 ASML 產品的短期與中期需求；也因此訂單量持續成長強勁，艾司摩爾正與客戶緊密合作，透過交付新系統及升級現有產品效能以滿足其需求。這些商業動態使艾司摩爾有理由相信，2026 年將是公司業務的另一個成長年。