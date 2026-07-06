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亞洲生技大會下周登場！生技股齊揚 股王藥華藥再創歷史高價

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
藥華藥執行長林國鐘。聯合報系資料照
藥華藥執行長林國鐘。聯合報系資料照

全球生技產業年度盛會「BIO Asia–Taiwan 亞洲生技大會」將於7月15日至19日盛大登場，展覽涵蓋CDMO、製藥 設備與實驗室儀器、細胞治療與再生醫療、生技服務等領域，6日生技族群大漲，禾榮科（7799）、泰宗（4169）、中天（4128）、共信-KY（6617）漲停，中化生（1762）盤中大漲逾9%，藥華藥（6446）上漲逾4%，一度漲至1,460元，再創新高。

台灣生技產業發展協會表示，今年展會共吸引22個國家參展，並有900家企業、2,300個攤位，除藥華藥、中裕（4147）、逸達（6576）、長聖（6712）、昱展（6785）、台新藥（6838）、友霖（4166）等推出新藥佳績外，今年更聚焦CDMO、細胞治療與再生醫療，以及製藥設備與儀器三大亮點專區。

台股開高走低，而生技族群在展覽利多發酵下，紛紛大漲，禾榮科、泰宗、中天、共信-KY漲停，中化生盤中大漲逾9%，股王藥華藥股價繼續向上墊高，上漲逾4%，再創新高。

泰宗近日宣布，董事會決議將旗下治療反覆性泌尿道感染新藥U101授權予100%持股之美國子公司TCM Life Science Inc.，授權總金額為7.5億美元（約新台幣239.2億元），未來將依產品開發及商業化等各項里程碑，由美國子公司分階段支付授權金予母公司。

泰宗表示，U101將由美國子公司依美國FDA諮詢會議的結果，進行三期臨床的申請與執行，台灣部分，目前正於國內18家醫學中心執行第三期臨床試驗，預計收案348位受試者，進行為期六個月的療效及安全性評估，預計今年第3季將進行期中分析。

藥華藥公告6月營收達23.3億元，年增94.88%；今年上半年營收累計達119.8億元，較去年同期成長逾七成，創下歷史同期新高。藥華藥表示，6月營收主要反映Ropeg全球銷售表現，顯示市場需求持續強勁。

Ropeg近日獲加拿大衛生部（Health Canada）核准用於治療真性紅血球增多症（PV），預計於數周內正式上市。Ropeg已於2021年取得美國PV藥證，隨著加拿大市場加入，北美PV市場布局正式完成。

新適應症布局方面，藥華藥已向全球多國申請Ropeg用於原發性血小板過多症（ET）治療的藥證。美國食品藥物管理局（FDA）審查完成目標日期（PDUFA Date）為2026年8月30日，日本、中國大陸及韓國的審查程序亦持續推進中。藥華藥5月以來股價已翻倍，若以今日高點1,460元計算，波段漲幅達120%。

生技

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