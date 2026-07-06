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台股47K 曇花一現？ 電子要角倒戈 大盤由紅翻黑回測5日線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股盤中跌逾200點，47,000點關卡再度失守。中央社
台股盤中跌逾200點，47,000點關卡再度失守。中央社

台股6日早盤開高走揚，在台積電（2330）領軍下，大盤指數一度大漲614.68點，重返47,000點大關。不過，隨著電子權值股及載板、被動元件族群賣壓湧現，大盤由紅翻黑，盤中跌逾200點，47,000點關卡再度失守。

台股早盤開高116.56點、以46,897.18點開出，在台積電領軍五大權值股走強，以及南亞科（2408）帶動記憶體族群反彈下，京元電子（2449）、光寶科（2301）、南亞等電子股同步走揚，推升加權指數最高衝上47,395.30點，漲點一度擴大超過614點。

不過，多方攻勢未能延續，台光電（2383）、台達電（2308）開高走低，載板四雄欣興（3037）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958）、景碩（3189）同步走弱，國巨*（2327）由紅翻黑並跌破1,000元整數關卡，信昌電（6173）、禾伸堂（3026）、金山電（8042）等被動元件股跟著回檔；聯電（2303）、聯發科（2454）、智邦（2345）等電子權值股也相繼翻黑，拖累指數10:30過後反轉下殺，盤中跌點一度擴大至近350點，47000點關卡得而復失，並回測5日均線。

展望後市，本周市場焦點將轉向重量級法說會與6月營收公布。大立光（3008）將於9日率先召開法說會，南亞科10日接棒，下周則由市場高度關注的台積電登場，相關展望可望牽動AI、半導體及電子權值股表現。

法人指出，從技術面來看，上周五加權指數收出長下影線紅K棒，收盤仍穩守各均線之上，KD指標微幅向上、RSI持平，MACD綠柱持續收斂，顯示低檔承接力道仍在，多方架構尚未遭破壞；在法說會及營收題材支撐下，預期本周台股仍將維持高檔震盪、緩步墊高格局。

台股 光寶科 南亞科

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