台股財富效應發酵！內需零售股走強 統一超、寶雅領軍創高

受惠台股資金行情延續、AI產業帶動財富效應發酵，加上暑假消費旺季正式展開，內需零售通路股6日成為盤面亮點。統一超（2912）盤中一度衝上240元，漲幅近4%，創下近一個月新高；寶雅（5904）股價續寫歷史新高，盤中最高來到750元，漲幅約4%，買盤卡位積極。

市場人士分析，今年以來全球AI產業快速發展，帶動台灣半導體供應鏈市值持續攀升，台股總市值同步創高，民間財富增加，也進一步挹注內需消費力，零售、超商、美妝等受惠民生消費的族群，近期成為資金布局焦點。

除財富效應外，7月進入暑假後，也迎來零售業傳統旺季。各大通路紛紛推出促銷活動，帶動來客數及客單價同步提升，市場預期第3季營運表現可期。

其中，寶雅受惠夏季需求升溫，包括防曬、美白保養、旅遊用品及涼感商品銷售增溫，加上持續展店、自有品牌比重提高及會員經濟發酵，營運可望續旺。此外，寶雅日前公告股票面額將由10元變更為1元，相當於「1拆10」，新股預計8月10日上市交易，市場預期拆股後可望降低投資門檻、提升股票流動性，也進一步吸引資金提前卡位，成為近期股價續創新高的重要題材之一。

統一超則進入夏季飲品、冰品及鮮食銷售旺季，隨著高溫天氣帶動飲料、冰品需求，加上CITY系列咖啡、霜淇淋及各項夏日檔期活動陸續展開，第3季向來為全年重要營運旺季之一，市場也看好旺季效益逐步反映在營收及獲利表現。

法人認為，在AI帶動的財富效應、內需消費回溫及暑假旺季等多重利多支撐下，零售通路族群基本面仍具支撐，後續若第3季消費力道持續增溫，內需股股價仍有機會維持相對強勢。