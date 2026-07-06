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台股早盤一度站上47,000點又拉回 法人認為多頭格局未變
台股今日開盤之後大漲超過500點，盤中最高來到47395.3點，不過之後高點震盪，漲幅收斂， 大盤指數回到47,000之內，今日能否再站回47,000點之上有待觀察。法人對此分析，由於季線仍然穩健趨堅，只要沒有連續性中長黑發生，多頭掌控格局未變。
台股上周五受到費城半導體指數重挫影響而以跳低盤開出，半導體相關殺聲隆隆，包括IC設計、晶圓代工、封裝測試以及近期表現突出的矽晶圓族群，早盤賣壓皆沉重，所幸權王台積電從頭到尾死守開盤價，多頭反敗為勝，終場指數小漲36點以46780點作收。
從量價結構來看，依技術線型解讀，法人分析台股近期走勢快如閃電般，在創下天量天價後，隨即出現倒V，並且直接回測月線。所幸月線依舊呈現上揚，對大盤具助攻力量，使得指數即停留在月線附近游走，多空皆顯得謹慎，由於季線仍然穩健趨堅，只要沒有連續性中長黑發生，多頭掌控格局未變。
從看盤指標而言，法人觀察，台積電16日將召開法說會，受到相關消息面的影響，近期也是急上急下，並且屢屢出現跳空缺口。法人也建議，台股開始聚焦6月營收和第2季財報數字驗證，迎接旺季來臨，應追蹤各產業未來展望擇優選股。
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