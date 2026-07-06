股票質押額度吃緊、券商發出重要通知了 提醒客戶避免交割風險

市場槓桿風險上升，日前傳出本土前幾大券商發出重要通知提醒鑑於市場資金趨緊且公司整體放款接近上限，營業員需與客戶清楚說明買入股票後不保證可透過不限款項借貸取得交割資金，應事先安排交割款項，以避免交割風險。另還傳出公股券商台積電融資額度歸零。

全民瘋股市，散戶紛紛搶進的一大指標為俗稱股票質押的券商不限用途借貸因額度告罄開始「收傘」，業內坦言普遍做法包括到期不續借、調高利率，或收緊質押標的，甚至不接受借新還舊展期。

近日有本土市佔第六大券商發出重要通知指出，鑑於目前市場資金趨緊且公司整體放款也接近上限。參考市場證金及他家券商，皆已停止不限款項放款（含借新還舊也停止），元大證金也於7月1日調升利率由原本2.89%大幅調升至3.92%。

該券商強調不限款項借貸核貸與否需依公司整體資金調度，並非保證可供作每筆股票交割使用。請營業員與客戶清楚說明：買入股票後，並不保證一定可透過不限款項借貸取得交割資金。客戶應事先妥善安排交割款項來源，以避免交割風險。

兆豐證券日前則公告，因收受台積電融資餘額比率已達上限，自6月25日起調降台積電的融資成數為0成，客戶僅可進行信用當沖，不可留倉。

券商主管指出，證交所規定券商淨值的10%為單一個股融資餘額上限，倘該券商淨值100億元，代表單是台積電就放出10億元的融資。日後須有客戶融資賣出才有額度，融資賣出一張，才可再讓客戶融資買進一張。