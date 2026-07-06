台積電領軍、記憶體助陣！台股開高重返47K 一度急拉逾610點

美股上周五因美國獨立紀念日休市，亞股接棒走強，日韓股市6日早盤同步上揚，激勵台股開高116.56點、報46,897.18點。在台積電（2330）領軍五大權值股勁揚，南亞科（2408）率記憶體族群強彈，京元電子（2449）、光寶科（2301）、南亞等電子股齊步走高下，大盤漲點一度擴大逾614點、最高來到47,395.30點，強勢收復47,000點整數關卡。中纖（1718）、中石化（1314）、群創（3481）則躍居盤面人氣焦點。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高20元、報2,465元，台達電（2308）開2,120元、鴻海（2317）開243.5元、聯發科（2454）開4,250元、日月光投控（3711）開698元。

類股方面，電器電纜、橡膠、紡織、造紙等漲幅居前，數位雲端、電子零組件、觀光等相對疲弱。

回顧台股3日表現，集中市場指數上漲36.46點、收46780.62點，成交值近1.02兆元。三大法人賣超735.4億元，包括外資賣超777.83億元、投信買超75.02億元、自營商賣超32.6億元。

累計上周，集中市場指數上漲2,208.86點、漲幅4.96%，周線由黑翻紅。三大法人賣超830.11億元，包括外資賣超1392.98億元、投信買超479.45億元、自營商買83.43超億元。

法人指出，台股回測月線後獲支撐，月線、季線仍維持上揚，多頭架構尚未遭破壞，但短線震盪加劇，須留意台積電ADR及7月16日法說動向。隨市場焦點轉向6月營收與第2季財報，建議回歸基本面，聚焦AI、營收成長及旺季受惠族群，採逢回分批布局策略。