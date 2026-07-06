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外資調升國巨、智邦及華邦電目標價

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

外資調升國巨*（2327）、華邦電（2344）及智邦（2345）目標價。

美系券商預估國巨的MLCC 2027年漲價93%，2028年再漲84%。預估2027年毛利率46%，後年51%。觀察越來越多的MLCC 產能正轉向 AI ，2025年僅佔9%，2026年上升至15%，2027年24%、2028年32%。非 AI MLCC 出貨量 CAGR 也有9%。券商上修2026-2028年EPS至21.2/37.6/57.3元，以2027下半年至2028上半年的26xPB/ROE （與過去20年歷史高峰估值一致）評價。同步升目標。

美系券商預估華邦電利基型 DRAM 漲價趨勢將延續至明年。同時AI 帶動 NOR Flash 需求更加穩健，預估華邦 NOR Flash 營收將年增 70%。券商最新預估2026-2028年EPS為18.9/30.8/29.6，改用2027–2028 年平均 EPS的8xPE評價，不同於先前採用 P/B評價，同步升目標。

美系大行預期智邦2026下半年網通交換器與 AI 加速器模組出貨動能強勁。認為第2季營收有機會超過之前的預估來到季增25-30%。預期1.6T switch 明年提早導入。另調研AI加速器已於第2季底提早導入。上修2026-2027年EPS至85.8/115.8元，以明年33xPE評價，同步升目標。

華邦電 國巨 智邦

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