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美股休市 台股區間震盪留意月線支撐
美股因美國獨立紀念日休市，台股3日由黑翻紅上漲36.46點，在沒有美股影響下，市場關注科技法說會及生技展，台股近期反覆測試月線約45623點的支撐，月線仍是多空指標，本週料將呈現區間震盪格局。
台股3日收46780.62點，上漲36.46點；台股上週累計上漲2208.86點。
晶圓代工廠台積電法人說明會將於7月16日登場，將是台股短線指標。
鴻海5日公布自結6月營收8218億元，月減4.38%，不過仍為歷年同期新高，年增52.11%；第2季營收2兆5133億元，創歷年同期新高。鴻海預期，整體第3季營運將有季增及年增表現。
光學鏡頭模組廠大立光自結6月營收37.12億元，為13個月來新低水準，月減19.18%，年減10.46%。第2季營收136.65億元，季減12.09%。累計上半年營收292.09億元，年增11.26%。大立光表示，觀察7月拉貨動能可望較6月好一些。
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