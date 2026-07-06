M&G 2026年下半年投資展望：狂熱漲勢 vs. 嚴峻現實

回顧2026年上半年，市場在很大程度延續2025年的走勢，雖然波動擴大，但股市仍持續上漲。與此同時，不同資產類別走勢所發出的訊號已開始更明顯地分歧：股市儘管面臨地緣政治風險事件的衝擊，但在企業獲利及強勁的AI題材支撐下，表現依舊亮眼；而債券市場則是在通膨及較高借貸成本的壓力下，表現相對疲弱。這是否代表風險與現實之間的衝突？

洞悉分歧：解碼各類資產背後的矛盾訊號

M&G英卓投資管理指出，不同資產正發出截然不同的訊號。就股市而言，市場敘事仍以成長為核心，並以強勁的企業獲利為後盾，特別是在科技領域。AI仍是主要驅動力，受益於基礎設施持續投資以及半導體、電腦和記憶體領域持續需求的支撐。

然而，指數表現看似強勁，卻掩蓋了市場極度集中化的現象——僅有少數與AI相關的公司驅動整體表現。股票指數日益反映的是資本集中化，而非整體經濟表現。

與此同時，債券市場卻展現截然不同的觀點。通膨走勢仍是核心議題，特別是考量物價對能源市場走勢的敏感性；而利率走勢則持續影響著收益率。從這個角度來看，債市比過往幾年更能直接反映市場對宏觀經濟的看法。

AI熱潮也已延伸至信用債市場。大型科技公司，尤其是行業巨頭，則越來越多透過債市籌措資金以支持投資計畫。

除通膨之外，財政情況也日益受到關注。已開發國家的政府債務水準仍居高不下，由於投資人要求更高的報酬率已彌補持有其主權債的風險，這也推升收益率。但信用債市場則有所不同，其走勢與股市更為一致；利差維持在低位且違約率偏低，顯示系統性壓力較小。

市場的兩難抉擇：資產配置如何打破僵局？

這些情況使得市場局勢變得更為複雜，不同資產類別各自反映出對未來的不同看法。最終，其中某一方恐怕將不得不做出調整。

結構性因素也扮演著重要角色。被動投資策略持續吸引資金流入，支撐指數表現並強化資金往成份股集中的趨勢，同時使得市場對傳統價格發現機制的重視程度降低。這使得強勢股強者恆強，甚至可能出現與基本面背離的情況。

對投資人而言，核心結論是什麼？不確定性很可能持續下去。一個能夠為整體市場和各類資產提供明確方向的觀點可能不會出現—更可能的情境是，會陸續出現各種跡象，在不同時間、以不同方式影響各類資產。

重視投資組合韌性

投資組合的韌性雖是核心目標，但在實務上該如何實現？關鍵在於變得更加明辨與鑑別，尤其因為在當前的投資環境中，傳統的資產配置多元化策略可能不再那麼有效。

在投資人對AI相關股票充滿熱忱與期待之際，投資人確實需要保持明辨力。問題不在於AI是否會成為一項顛覆性技術，而在於其未來呈指數級增長的潛力，目前已被市場定價反映多少？當前的評價是否真實且公正地反映事實與基本面？

M&G英卓投資管理股票、多重資產及永續投資投資長費碧安（Fabiana Fedeli）認為，現在正是成為主動型投資人的好時機。徹底了解本身的資產，是構建韌性投資組合的核心。了解自己買什麼、該資產對不同因素的敏感度，以及其實際面臨的風險，至關重要，且與資產類別無關。這同樣適用於股票、債券或私募市場中。

私募市場投資長Emmanuel Deblanc進一步指出，諸如私募信貸這類投資可能與市場過往的想像有所不同。這絕非高風險投資，反而由於放貸方與借款人之間往往存在緊密關係，可能提供一定程度的保障。

債市方面，固定收益投資長Andrew Chorlton認為，現有工具足以讓投資組合具備韌性。鑑於市場擔憂通膨上升可能成為結構性而非暫時性現象，通膨連結債券、存續期管理及收益率曲線曝險等工具，皆能提供通膨保護。反之，若全球經濟成長放緩，債券可發揮其傳統作用，作為抵禦增長衝擊的緩衝。儘管主權債務水平偏高，但財政與宏觀經濟風險在很大程度上已反映在收益率中。

M&G英卓投資管理表示，這波股市漲勢反映出投資人對未來的樂觀預期，而經濟數據則凸顯當前現實環境所面對的侷限。評價差距的擴大，進一步彰顯評價與基本面的重要性。挑戰不在於識別「正確」的主題，而在於認清該主題在各資產間的反映程度有多麼不均衡。投資人或許會聚焦於相似的投資理念，但在這些理念的定價與配置方式上卻可能存在顯著差異。

令人鼓舞的是，投資機會依然廣泛。在每個資產類別中，都存在各種策略與工具，能提供對成長、通膨及風險的不同曝險。這為構建能在各種情境下均具韌性的投資組合，提供了所需的靈活性。

步入 2026 年下半年，現在比以往任何時候都更應採取主動型投資策略，在資產選擇採用廣泛且以價值為導向的方針，並建構具備韌性的投資組合，以期創造具吸引力的長期回報機會。