台股新一季法說會將自本周登場…AI指標股 領軍衝一波

台股新一季法說會將自本周登場。第一波將由AI龍頭股族群領軍，包括8日台達電（2308）、9日大立光（3008）、10日南亞科（2408），下周則將由台積電（2330）接棒，搭配上市櫃公司6月營收，將是台股7月首次上攻50,000點大關的重要關鍵。

台股今年以來，指數已上漲17,817點，隨上周六（4日）凌晨收盤的台指期夜盤上漲116點、以47,116點作收，再次站上47K大關，台積電期夜盤上漲15元、收在2,480元後，市場期待台股今日可以一舉重返47K大關。

根據統計，自本周起，許多公司將召開新一季度法說會，包括6日的淳紳，7日有國票金、鈦昇，而8日起，AI各次產業龍頭將陸續登場，當日有台達電、柏騰、遠傳，9日為凌陽創新、大立光，10日是記憶體族群的南亞科。

在外電傳出三星電子正主導新一輪記憶體漲價攻勢，目標是將第3季通用DRAM及LPDDR均價最高上調20%以上，在此前兩季漲幅已高達90%和50%中，南亞科將是多頭焦點。

下周起，則有13日光寶科、16日台積電、24日穩懋、30日友達。在這些公司當中，市值最大的是權王台積電，達63.4兆元，台達電5.3兆、南亞科1.4兆元，其他逾千億元的還有大立光、光寶科、遠傳、友達、穩懋等公司。

永豐投顧副總曾信凱、台新投顧協理范婉瑜表示，各家公司法說會的重頭戲，除了第2季財報外，就是對下半年訂單、產能、產品報價、國際產業脈動、業績展望等焦點，只要可以符合或優於市場預期，不僅可激勵自身股價表現，也有望帶動大盤整體走勢，將是指數波段上攻50K的關鍵。