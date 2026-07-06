台股超級法說行情開跑…多頭人氣可用 指數蓄勢挑戰50K

台股在AI算力前景出現疑慮等因素干擾中，上周行情沖下洗、震盪盤堅。展望後市，富邦、永豐、台新、統一等大型法人機構認為，雖然盤勢可能震盪加劇，但在美台超級法說會等加持，多頭人氣可用，趨堅格局不變，AI、非電族群輪動加速，後市指數將蓄勢挑戰50,000點大關。

展望台股7月行情，彙總多家法人機構看法，首場重頭戲主要是10日登場的上市櫃公司6月營收。其中，台積電（2330）單月營收若可突破4,400億元，外資、內資法人圈預估第2季獲利將再創歷史新高。

樂觀派法人看好台積電上半年每股稅後純益（EPS）將達48-49元，第3季業績有望季增達10%，且在業績不斷創新高中，將帶動下游伺服器、PCB、散熱、組裝等供應鏈業績同寫新高。

另外，台積電法說會將在16日登場，之後還有特斯拉、Google、英特爾等科技巨擘接棒，共同揭開台美超級法說會、財報周的序幕，在國際大行預估，美股企業獲利第2季年成長幅度有望突破二成下，將是多頭行情的主要助力；10日SK海力士在美股掛牌交易的ADR表現，也將是一大焦點；還有22-23日超微將舉辦2026 Advancing AI大會。

不過，法人機構也提醒，雖然基本面是7月台股多頭的靠山，但目前外資在台指期高達8.1萬口、接近歷史新高的未平倉淨空單，那斯達克、費城半導體、韓股等科技股指數都已跌破月線、向季線尋求支撐，而台股則仍在月線之上，還有30日聯準會將舉行下半年首場利率決策會議（FOMC）等，都可能成為影響大盤走向的動盪因素。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠表示，以近期盤勢觀察，大盤仍穩守在6月24日外資史上第一大賣超的當日低點之上，顯示籌碼面已不是影響目前盤勢的主要變數。隨第2季上市櫃企業獲利有望再寫1.7兆元歷史新高，第3季獲利上看1.8-1.85兆元，再寫歷史新高紀錄中，7月指數將上看48K-50K。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清指出，台股上攻的步調，主要觀察上市櫃公司10日公布的上半年營收、16日台積電法說會，若是內容超出市場預期，將引爆國際大行再次上修獲利潮，指數也不排除有向上突破50K的機會，但也因多空消息雜陳，宜收縮槓桿、並保持持股風險意識。