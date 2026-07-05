大摩：NAND供給缺口將持續至2027年 最看好旺宏並調高群聯目標價

摩根士丹利證券（大摩）釋出「儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產業前景」報告指出，受惠於AI需求大，NAND產業供給將持續短缺，並延續至2027年。在台廠中，大摩持續看好旺宏（2337）及華邦，都維持「優於大盤」評等。

大摩指出，AI持續推動NAND產業，到2027年都出現明顯供給缺口。至於供需平衡，必須取決於2028年及之後的供給紀律。相關廠商受惠於長期合約下檔保護及股東回報提升，且消費者端價格趨於平穩。

大摩分析，進入2028年後，若透過製程升級與新建產能擴張，供給緊張情況可能緩解。在AI NAND年增60%且維持基準產能擴張的情境下，缺口可縮小至約5%。不過，在悲觀情境下，若中國大陸限制放鬆且供給紀律減弱，則存在供過於求的潛在風險。

在消費端方面，模組廠與經銷商的庫存水位已經上升，智慧手機與個人電腦（PC）客戶正面臨「出貨量及利潤率」之間的平衡。這對市場而言並非新鮮事，但在今年第2季價格上漲之後，已開始看到實際的訂單削減，顯示消費產品的定價可能很快就會觸頂。隨著供應商將產能轉向AI，消費端的出貨量將保持低迷。

大摩仍看好記憶體周期，並持續偏好有長約支撐的供應商。在NAND方面，大摩偏好供應商而非模組廠，因為供應商的利潤率更持久。在大中華半導體族群，旺宏是首選，目標價為220元；也看好華邦，目標價是288元；群聯出貨成長受限，因此維持「中立」評等，但將受惠於價格與毛利率調高，因此目標價由2,248元上調至2,588元。