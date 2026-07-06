一周盤前股市解析／高速傳輸、低軌衛星 吸睛

台股上周五（3日）受美股科技股重跌影響，開盤下跌199點、以46,545點開出，大盤一度擴大跌點近870點、最低來到45,880點，但隨後在台積電（2330）等大型權值股回神下，指數走高翻紅，終場指數收漲36點，以46,780點作收。

統一投顧協理陳晏平表示，Meta出售算力引發市場對AI前景疑慮，加上台股融資餘額持續攀升，疊加外資期貨淨空單仍在8.1萬口的高峰，籌碼面凌亂慎防行情劇烈波動，在外部科技股拉回與內部籌碼雙重夾擊下，恐壓抑台股短線表現。

操作建議上，保持適度資金彈性，避免過度槓桿，選股以流動性佳的中大型AI權值股為主，長線追蹤族群包括台積電及先進製程／封裝、高速傳輸、載板與PCB、機箱滑軌、功率半導體、特用化學及具高殖利率條件的金融與營建股等族群。

台新投顧協理范婉瑜認為，台股類股快速輪動，雖短線震盪加劇，但長線多頭趨勢不變，但近期成交量遞減，不容易出現較大的波段漲勢。第2季財報法說自本周啟動，關注產業營運展望與除息個股走勢，看好族群包括封測、半導體設備、低軌道衛星、航太、機器人。