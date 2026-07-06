就市論勢／輝達 Vera Rubin 鏈 可長抱

盤勢分析

近日全球股市呈現「先創高、再急跌、月底止穩反彈」的三段走勢，台股加權指數亦呈現震盪格局，6月24日外資單日賣超創1,774億元歷史新高。

美伊簽署MOU後，荷莫茲海峽通行逐步恢復，油價持續回落接近開戰前水準，通膨壓力減緩。然而AI記憶體價格急漲，衝擊終端產品定價，加上美國科技巨擘宣布調漲主要產品價格，引爆全球半導體類股高檔獲利了結賣壓，市場波動幅度大幅上升。

投資建議

從總體經濟觀察，全球擴張動能仍處於循環上升周期，但能源衝擊、核心通膨居高不下，及央行鷹派的三角壓力，引發投資人對Fed可能升息的擔憂。

台灣方面，主計處公布5月外銷訂單894.8億美元，為歷史單月次高，年增47.2%；其中，資通訊產品年增67.2%、電子產品年增61.2%，顯示AI與雲端需求仍為驅動出口主軸。

另外，5月景氣對策信號續呈紅燈、領先指標連續十個月上升，內需循環向上趨勢未變。

AI產業趨勢方面，台積電（2330）看好AI需求依然強勁，CoWoS先進封裝產能持續吃緊；美系雲端服務業者2026年資本支出上修至7,000億美元以上，年增逾70%。

AI產品趨勢上，輝達GB300進入量產、VeraRubin於2026年第4季可望開始貢獻營收；客製化ASIC伺服器2026年出貨持續暢旺，強勁算力需求帶動AI供應鏈高速成長。

建議投資人持續長線核心持有AI基礎設施，但在市場處於相對高位階時，也要風險控管現金部位，避免過度追買評價過高個股。短線可在回檔之際，分批介入Vera Rubin供應鏈與AI ASIC受惠標的，布局長線AI成長趨勢產業。