下半年投資怎麼布局？M&G示警 ：狂熱漲勢vs.嚴峻現實

在投資人對AI相關股票充滿熱忱與期待之際，M&G英卓投資指出，投資人確實需要保持明辨力，問題不在於AI是否會成為一項顛覆性技術，而在於其未來呈指數級增長的潛力，目前已被市場定價反映了多少？當前的評價是否真實且公正地反映了事實與基本面？

回顧2026年上半年，M&G表示，市場在很大程度上延續了2025年的走勢，雖然波動擴大，但股市仍持續上漲。與此同時，不同資產類別走勢所發出的訊號已開始更明顯地分歧：股市儘管面臨地緣政治風險事件的衝擊，但在企業獲利及強勁的AI題材支撐下，表現依舊亮眼；而債券市場則是在通膨及較高借貸成本的壓力下，表現相對疲弱。

M&G英卓投資管理股票、多重資產及永續投資投資長費碧安（Fabiana Fedeli）認為，現在正是成為主動型投資人的好時機。持有自己徹底了解的資產，是構建韌性投資組合的核心。了解自己買了什麼、該資產對不同因素的敏感度，以及其實際面臨的風險，至關重要，且與資產類別無關。這同樣適用於股票、債券或私募市場中。

私募市場投資長Emmanuel Deblanc指出，諸如私募信貸這類投資可能與市場過往的想像有所不同，這絕非高風險投資，反而由於放貸方與借款人之間往往存在緊密關係，可能提供一定程度的保障。

債市方面，固定收益投資長Andrew Chorlton認為，現有工具足以讓投資組合具備韌性。鑑於市場擔憂通膨上升可能成為結構性而非暫時性現象，通膨連結債券、存續期管理及收益率曲線曝險等工具，皆能提供通膨保護。反之，若全球經濟成長放緩，債券可發揮其傳統作用，作為抵禦增長衝擊的緩衝。儘管主權債務水平偏高，但財政與宏觀經濟風險在很大程度上已反映在收益率中。

M&G表示，投資機會依然廣泛，在每個資產類別中，都存在各種策略與工具，能提供對成長、通膨及風險的不同曝險。這為構建能在各種情境下均具韌性的投資組合，提供了所需的靈活性。隨著步入2026年下半年，現在比以往任何時候都更應採取主動型投資策略，在資產選擇上採用廣泛且以價值為導向的方針，並建構具備韌性的投資組合，以期創造具吸引力的長期回報機會。